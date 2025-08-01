قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهندا وهاجر.. انتشال جثة فتاة والبحث عن شقيقتها في الرياح البحيري بالجيزة

الأهالي يتنظرون خروج جثمان الفتاة
الأهالي يتنظرون خروج جثمان الفتاة
ندى سويفى

انتشل رجال الإنقاذ النهري اليوم الجمعة،  جثة فتاة تعرضت للغرق بصحبة شقيقتها، في الرياح البحيري، بقرية القطا، التابعة لمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى، وجاري مواصلة أعمال البحث لانتشال جثة شقيقتها

وكشفت التحريات الأولية أن الشقيقتان تدعيان شاهندا. ف. م وشقيقتها هاجر وأنهما توجهتا لشراء بعض مستلزمات المنزل من الضفة الأخرى للرياح البحيري واستقلتا قارب إلا أن إحداهما سقطت وعندما حاولت شقيقتها انقاذها سقطت خلفها.

وشهدت قرية القطا بمنشأة القناطر، حادثا مأساويا بعد غرق شقيقتين فى الرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق فتاتين فى الرياح البحيرى، بقرية القطا، التابعة لمنشأة القناطر.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن فتاتين شقيقتين، تعرضتا للغرق، أثناء استقلالهما قارب بالرياح البحيرى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثتين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

جثة فتاة غرقهما الإنقاذ النهري الرياح البحيري منشأة القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

البابا ليو

مليون شاب في الفاتيكان لسماع عظة البابا ليون الرابع عشر

أرشيفية

غارات بطائرات أوكرانية بدون طيار تقتل ثلاثة أشخاص في روسيا

طائرة روسية بدون طيار

طائرة روسية بدون طيار مزودة برشاش تُطلق النار على قناصين أوكرانيين

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد