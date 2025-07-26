الإنقاذ النهري ينتشل جثمان فتاة من نهر النيل في الوراق

انتشلت قوات الانقاذ النهري بالجيزة جثمان فتاة طافية على سطح نهر النيل بمنطقة الوراق، تم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قسم شرطة الوراق بالعثور على جثة فتاة فى العقد الثالث من العمر طافية على نهر النيل، انتشلت قوات الإنقاذ النهري الجثمان وتبين أن الفتاة مجهولة الهوية لا تحمل أية أوراق تحقيق شخصية.

يتولى فريق البحث إجراء التحريات وجمع المعلومات لتحديد هوية الفتاة وسبب غرقها ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.