الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ من غرفة عمليات مركزية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن حملات التوعية بأهمية التصويت بدأت منذ فترة بهدف جعل الانتخاب ثقافة وأن يكن المواطن إيجابي ليشارك في كل الاستحقاقات الانتخابية بما يؤثر بالإيجاب على المناخ الديمقراطي في مصر.

وأضاف «بنداري»، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد صباح اليوم، أن نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية تعتمد على حشد كل مرشح لأنصاره، بينما دور الهيئة يتمثل في توعية المواطن بعدم إبطال الصوت والاختيار بشكل صحيح، وبالتالي يباشر المواطن حقه السياسي بما يؤثر بالإيجاب على النتيجة.

وأكد: «نحرص على جعل تصويت المواطن صحيحا في الانتخابات البرلمانية»، مشيرا إلى أنه يتابع العملية الانتخابية للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات الآن، إذ يتابع فتح المقرات، وطباعة أوراق العملية الانتخابية.

وتابع: «السفير المسؤول عن اللجان الانتخابية بالخارج متاح له طباعة الأوراق الانتخابية في تمام الساعة 9 صباحا حسب توقيت كل دولة، ونتابع سير العملية الانتخابية منذ الساعة 12 صباحا بتاريخ 31 يوليو، الذي تزامن مع الساعة 9 صباحة في نيوزلاندا، وكل ساعة تزيد عدد المقرات المفتوحة أمام الناخبين».