QR كود وكروت بطريقة برايل.. الوطنية للانتخابات تعد 8825 لجنة فرعية بالداخل و136 مقرًا بالخارج

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستعقد مؤتمرات صحفية دورية بدءًا من اليوم، لإطلاع الرأي العام على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين ووسائل الإعلام.



وقال القاضي أحمد بنداري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، لعرض مدى جاهزيتها لبدء العملية الانتخابية داخل مصر وخارجها، أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة لعملية الاقتراع، مشيرًا إلى أنه تم إعداد 136 مقرًا انتخابيًا في الخارج موزعة بين سفارات وقنصليات وبعثات دبلوماسية في 117 دولة، بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية.

وفي الداخل، أشار إلى الانتهاء من تجهيز 8.286 مقر انتخابيًا تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تم تزويدها بمظلات ومرافق مهيئة لاستقبال الناخبين، مع مراعاة ظروف كبار السن وذوي الإعاقة من خلال وضع اللجان في الطوابق الأرضية وتوفير كل الوسائل المساعدة.

وأضافت أن إجمالي عدد اللجان الفرعية بلغ 8.825 لجنة، تم تجهيزها بالسواتر اللازمة لضمان سرية التصويت، إلى جانب تزويدها بالأدوات المكتبية واللوحات الإرشادية التي توضح آلية التصويت والمحظورات داخل اللجان، فضلًا عن مواد توعوية تم دمجها باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لتوفير معلومات مبسطة للناخبين.

وأكدت أنها تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث تم توفير كروت بطريقة برايل داخل اللجان، فضلًا عن لوحات إرشادية خاصة بالصم والبكم، وذلك لضمان مشاركة الجميع في العملية الانتخابية دون عوائق.