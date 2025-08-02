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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالتساوي مع بن شرقي ..تفاصيل العرض المقدم من الأهلي لـ إليوديانج

اليو ديانج
اليو ديانج
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل العرض المقدم للاعب إليو ديانج من الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إبراهيم عبدالجواد: الأهلي قدم عرضًا لـ ديانج لمدة 3 مواسم مقابل مليون و200 ألف دولار في الموسم + حوافز تصل بالعقد لـ مليون و400 ألف دولار ويتساوى مع بن شرقي كأعلى اللاعبين الأجانب أجرًا في القلعة الحمراء.

علي الجانب الاخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته باستاد مختار التتش وسط السرية الكاملة التي يفرضها الاسباني خوسه ريبيرو المدير الفني استعداداً لمواجهتين وديتين في نفس اليوم بعد غد الأحد امام بتروجيت ثم منتخب الشباب.


ويرغب الجهاز الفني في تجريب كل اللاعبين في تلك المواجهتين الوديتين بهدف الإستقرار علي كافة العناصر وإختيار التشكيل المناسب لإنطلاق مسابقة الدوري.


ويستهل الاهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مودرن سبورت الجمعه المقبل.

اليوديانج صفقة اليوديانج عرض الاهلي لديانج الاهلي

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