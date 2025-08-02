إصابة 7 أشخاص في تصادم توكتوك مع سيارة سوزوكي بالشرقية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة سزوكي بتوكتوك تمام مدخل الشبراوين دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى ههيا يفيد استقبال 7 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم في حادث تصادم سيارة سزوكي بتوكتوك تمام مدخل الشبراوين دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.