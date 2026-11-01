ناقلة غاز قطرية تتعرض لهجوم في الخليج العربي

تعرضت ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "المايده" لهجوم بأجسام مجهولة أثناء إبحارها في الخليج العربي، مساء أمس الأول /الجمعة/.

وأكدت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة- في بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم /الأحد/- أنه لم يُصب أي من أفراد الطاقم على السفينة أذى، كما لم يُسفر الحادث عن أي تأثير على البيئة.

وأوضحت الشركة، أن السفينة في وضع آمن وقادرة على التحكم بقدراتها، ويجري تقييم الآثار الناجمة عن الحادث.

ونوهت بأنها تواصل التنسيق المباشر مع السفينة وطاقمها، والجهات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، لضمان سلامة الطاقم، وتتابع مستجدات الوضع عن كثب.