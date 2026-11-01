منصة "باينانس" للعملات المشفرة تستأنف عمليات السحب بعد تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

أعلنت منصة "باينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، استئناف عمليات السحب اليوم الأحد، بعد تغطية نحو 95% من قيمة الأصول الرقمية التي سُرقت من منصتها، والبالغة 6.3 مليار دولار، في أكبر عملية سرقة رقمية من نوعها على مستوى العالم، والتي ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي تنفيذها بكوريا الشمالية.

وذكرت المنصة، التي تأسست في الصين، إن المرحلة الأولى من عمليات السحب ستشمل 15 أصلًا من العملات المشفرة، من بينها بيتكوين وإيثريوم وإكس آر بي ودوجكوين، إلى جانب عملات أخرى.

وأوضحت "باينانس" أنها عوضت نحو 6 مليارات دولار من الأصول الرقمية المسروقة، من خلال استخدام أموال الشركة لشراء عملات بديلة تعوض الأصول المفقودة.

وأضافت أن النسبة المتبقية، البالغة 5%، تتكون من أصول رقمية أقل سيولة، وقد يستغرق توفير الكميات المطلوبة منها وقتًا أطول.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من عمليات سرقة العملات المشفرة التي شهدها القطاع؛ ووفقًا لبيانات باحثين في شركة "تي آر إم لابس"، سرق قراصنة ما قيمته 2.9 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي، عبر نحو 150 هجومًا منفصلًا.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أمس السبت، إن وحدة "تريدر ترايتور" المدعومة من الدولة الكورية الشمالية تقف وراء الهجوم.

وتنفي بيونج يانج منذ سنوات استخدام وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة في أنشطة التجسس والسرقة المالية وتوفير الإيرادات.

ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف أو سفارتها في الصين على طلبات التعليق.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي ، في بيان ، أن جهات إنفاذ القانون رصدت أعضاء الوحدة وهم يحولون الأصول المسروقة إلى عملة إيثريوم المشفرة، مضيفًا أنه يتوقع تنفيذ المزيد من عمليات غسل الأصول باستخدام تقنيات مرتبطة بهذه الأنشطة.

وكان محللون قد رجحوا مسؤولية كوريا الشمالية عن الهجوم، مشيرين إلى أن سرقة منصة "باينانس" قد تكون أكبر عملية سرقة مالية في التاريخ.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم السبت إن الولايات المتحدة لم تتأكد بعد من تورط كوريا الشمالية في الهجوم.

وأضاف ترامب للصحفيين، في تصريحات نشرها حساب تابع للبيت الأبيض على منصة إكس: "لا نعرف ما إذا كانت كوريا الشمالية وراء ذلك، لكن إذا كانت كذلك، فسنتحدث معها بشأن الأمر".

من جانبها؛ أوضحت "باينانس" أنها تعمل بالتعاون مع شركاء في قطاع العملات المشفرة لتجميد بعض الأصول المتضررة، مشيرة إلى تحديد أصول بقيمة نحو 3 مليارات دولار حتى يوم الجمعة.

وأكدت المنصة مرارًا أنها ستتحمل الأثر المالي للأموال التي سُرقت خلال الاختراق، موضحة أنها خصصت داخليًا نحو 6.34 مليار دولار من أموال الشركة لتغطية الخسائر.

وأشارت إلى أن الأموال المستخدمة لشراء العملات البديلة جاءت من صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين التابع لها، والبالغ حجمه مليار دولار، والذي تحتفظ فيه المنصة باحتياطي من عملة بيتكوين لحماية العملاء في حال وقوع اختراقات أمنية، إلى جانب جزء من صندوق التأمين الخاص بتداول العقود الآجلة والخزانة المالية للشركة.

وقالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة للمنصة، يوم السبت، إن الشركة ستستخدم 50% من أموال صندوق الأصول الآمنة، مع التزامها بإعادة تمويله ليصل حجمه إلى نحو مليار دولار.

من جانبه، وصف ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي المشارك الآخر، الاختراق بأنه "هجوم معقد"، شمل اختراق جهاز كمبيوتر محمول واستخدام برمجيات خبيثة مصممة لمحو الأدلة المتعلقة بنشاطها، ما زاد صعوبة تتبع الهجوم والتحقيق فيه.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة، في الوقت الذي سعت فيه "باينانس" إلى طمأنة عملائها بشأن سلامة أموالهم عقب الاختراق.

وتتيح منصة "باينانس" للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها، ويبلغ عدد مستخدميها المسجلين عالميًا نحو 335 مليون مستخدم، فيما بلغت قيمة الأصول التي تحتفظ بها نيابة عن عملائها نحو 162.8 مليار دولار، وفقًا لتقريرها السنوي للعام الماضي.