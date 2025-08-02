الوطنية للانتخابات تطمئن على سير العملية الانتخابية فى الخارج

أجرى المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تواصلًا مباشرًا خلال الـ35 دقيقة الماضية مع عدد من سفراء مصر في الخارج، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية للجاليات المصرية في مختلف الدول، وذلك في اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس الشورى 2025.

أكدت التقارير الميدانية والمعلومات الواردة من السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وجود تيسيرات كبيرة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم خلال دقائق معدودة، وسط تنظيم محكم في اللجان، التي يتجاوز عددها 136 مقرًا انتخابيًا حول العالم، موزعة جغرافيًا بحسب كثافة الجاليات المصرية في كل دولة.

واستعرض بندارى تطورات العملية الانتخابية في مختلف الدول، بدءًا من نيوزيلندا، حيث فتحت أول لجنة أبوابها منتصف ليل الجمعة 1 أغسطس، وحتى لوس أنجلوس، حيث أُغلقت آخر اللجان في السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكد على أن السفراء أجمعوا على سلاسة التصويت رغم اختلاف التوقيتات والكتل التصويتية، وذلك نتيجة التدريب المستمر والتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات.