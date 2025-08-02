مصادرة 2 طن ونصف أدوية بيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2 طن ونصف أدوية بيطرية مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص، وذلك فى إطار تشديد الرقابة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين، ومحاربة الغش بكافة انواعه.

تحرك جهات حكومية

وكان المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمن حملة مشكلة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الدكتور أحمد أبوزيد مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ومحمد سالمان مدير الرقابة التجارية، ومفتشي الرقابة التجارية ، ومحمد فوزى، ومحمد فؤاد، من ضبط مخزن أدوية بيطرية بدون ترخيص وبداخله 2 طن ونصف أدوية بيطرية مجهولة المصدر.

تفاصيل الواقعة

ورصد الحملة ١٥ كرتونة ادوية بيطرية إضافات أعلاف بداخل كل كرتونة خمسة عشرة عبوة سعة ١ لتر باجمالى ( ربع طن ) ادوية بيطرية ، وضبط ٤٠ كرتونة محضرات علف نباتية بداخل كل كرتونة اثنى عشرة عبوة سعة العبوة ١ لتر باجمالى ( نصف طن ) محضرات علف نباتية، وضبط ٢٥ كرتونة فيتامين يضاف لماء الشرب بداخل كل كرتونة اثنى عشرة عبوة سعة العبوة ١ لتر باجمالى ثلاثمائة عبوة بوزن ( نصف طن )فيتامينات بيطرية٠

مصادرة سلع غذائية فاسدة

كما تم ضبط داخل المخزن ٦ كرتونة مضاد للسموم بداخل كل كرتونة اربعة عبوة سعة ١٠ لتر باجمالى كمية ٢٤٠ عبوة زنة الكمية ( ربع طن )مضاد للسموم، و٣٥ خمسة وثلاثون كرتونة مضاد للسموم نوع أخر بداخل كل كرتونة ستة عبوة سعة العبوة ١ لتر باجمالى كمية تزن ( ربع طن ) مضاد للسموم ، و٢٥ كرتونة خاصة بمكافحة التسمم الفطرى بداخل كل كرتونة اثنى عشرة عبوة سعة العبوة ١ لتر باجمالى كمية تزن ( نصف طن ) سلع خاصة بمكافحة التسمم.

وتم التحفظ على جميع المضبوطات المرصودة داخل المخزن بدون ترخيص ومشتبه بها ومجهولة المصدر، وسحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك من عدمه، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لتجرى شؤونها.