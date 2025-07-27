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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نشاط رعوي مكثف.. الأنبا بولا مطران طنطا يزور منطقة «الأرشيديوسس» شمال كاليفورنيا

الآباء الكهنة
الآباء الكهنة
ميرنا رزق

زار نيافة الأنبا بولا مطران طنطا منطقة الأرشيديوسس (شمالي كاليفورنيا والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية).

وشهدت زيارة نيافته نشاطًا رعويًّا مكثفًا، حيث عقد في أول أيام الزيارة اجتماعًا لكهنة شمالي كاليفورنيا انضم إليه كهنة ولايات واشنطن وأوريجون وكولورادو ويوتا online عبر تطبيق zoom عن طريق شبكة الإنترنت، وتحدث نيافته خلاله مع الآباء عن رعاية الكاهن لأسرته، وأجاب عن أسئلتهم بخصوص بعض موضوعات الأحوال الشخصية.

وصلى نيافته القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بسان هوزيه، ثم صلي العشية مساء نفس اليوم في كنيسة الشهيد مار مينا بكونكورد وألقي العظة بعنوان معجزات إلهية. 

التواصل بين الزوجين

كما صلى قداس اخر في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بهيوارد وألقى محاضرة للشعب عقب القداس بعنوان "كيف تفهم الآخر".

وصلي قداس ليكون قداس ختام الزيارة، وصلًّاه نيافته، في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا، بليزنتون ثم ألقى نيافته محاضرة عقب القداس للشعب بعنوان "التواصل بين الزوجين".

الأنبا بولا الأنبا بولا مطران طنطا الكاهن القداس الإلهي

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