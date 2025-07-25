في عيد مارجرجس .. تدشين أواني المذبح وشمامسة جدد لكنيسته بدمنهور | صور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة القداس الإلهي، أمس، بمناسبة تذكار نقل رفات الشهيد مارجرجس إلى كنيسته بمصر القديمة (في عهد البابا غبريال ال ٨٨ في القرن ال١٥)، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ١٦ أبيب، وذلك بكنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور، وخلاله دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

رسامة شمامسة

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل)، و٣٢ آخرين شمامسة في رتبة أغنسطس(قارئ)، بالإضافة إلى ٦ شمامسة في رتبة إيبودياكون "مساعد شماس".

وعقب انتهاء القداس الإلهي، قام نيافته والآباء الكهنة بتطييب أجساد الشهداء القديسين في الكنيسة، وأودع جزءًا من رفات القديس حبيب جرجس بها، وهذه الرفات كان قد أهداها نيافة الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، للمتنيح مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس في نوفمبر من العام الماضي، وقد أوصى نيافته بإيداع جزء منها في الكنيسة.

وفي السياق الرعوي ذاته، افتتح نيافته مقصورة مخصصة بالكنيسة تضم مجموعة من المقتنيات والصور الخاصة بمثلث الرحمات الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.