قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يفاوض نجم السد القطري بعد تعثر صفقة تيدي أوكوي
غيابات في معسكر الزمالك.. فتوح موقوف والجفالي خارج الحسابات مؤقتًا
صدى البلد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمود الخطيب
الأوقاف تواجه الشائعات بخطة شاملة لتعزيز الوعي المجتمعي
انفجار بإدلب يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب العشرات قرب مخيم نازحين
الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة البنرزتي التونسي
خطوة بخطوة.. تعرف على شروط الانضمام للكليات العسكرية
وفاة طالب أزهري بسوهاج بعد أداء صلاة الفجر وختم ورده القرآني
تصعيد إسرائيلي يستهدف الأحياء السكنية في غزة وخان يونس|تفاصيل
الزمالك يواجه وادي دجلة وديًا غدًا.. وغيابات مؤثرة تضرب الفريق
رسالة من السيسي إلى جويتا: دعم مصري متجدد لاستقرار مالي وشراكة إفريقية راسخة
فتح: دعوة الكنيست لضم الضفة تصعيد خطير واختبار للمنظومة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد| قداس جنازة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية بكنيسة مارجرجس

جنازة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية بكنيسة مارجرجس
جنازة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية بكنيسة مارجرجس
محمد الغزاوى

شيعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الانبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها القمص بطرس الجبلاوي شيخ كهنة بورسعيد ، وذلك خلال قداس الجنازة الذي أقيم بكنيسه مارجرجس بالمحافظة ،وسط حضور المئات من محبي القمص بطرس الجبلاوي أحد أهم رموز المقاومه الشعبيه والوطنية ببورسعيد من المسلمين والمسيحيين على حد السواء.

شارك في القداس لفيف من كهنة ايبراشيه بورسعيد والشمامسه ورجال الدين المسيحي ، بجانب المئات من شعب الكنيسه المسيحي والمئات من المسلمين ايضا ، وذلك لأن الكاهن الراحل كانت تربطه علاقات محبه بجميع اهالي بورسعيد لأدواره البطوليه خلال فترات الحروب التي خاضتها المحافظه الباسله

شارك في حضور قداس الجنازه لفيف من القيادات والمسؤولين والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وسادت حالة من الحزن والبكاء بين الجميع خلال الجنازة  ، حيث أن جميع اهالي بورسعيد تربطهم علاقات محبه وموده مع القمص بطرس الجبلاوي الراحل ، فكان رمز من رموز الوطنية  واب وصديق لكل بورسعيدى مسلم او مسيحى "

بورسعيد | “ حزن وبكاء” قداس جنازة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومة الشعبية بكنيسة مارجرجس

ومن جانبه قال القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الاقباط الارثوذكس ببورسعيد " لم يكن القمص بطرس مجرد رجل دين، بل كان رمزًا للمقاومة خلال فتره الحرب عام 1967، حيث خَطَب في المواطنين من أعلى منبر المسجد العباسي، لتحفيزهم على الدفاع عن الوطن، وشارك فعليًا بدعم أبطال المقاومة، وكان يرافقهم في الميدان، مما أكسبه مكانة استثنائية في قلوب أبناء المدينة.

وتابع " هناك المئات من المواقف المتميزة في حياة القمص بطرس الجبلاوي، منها  أنه كان على اتصال بكل العائلات التي تم تهجيرها من محافظة بورسعيد لمحافظات مصر الأخرى في الفترة التي كانت بعد حرب 1967 وذلك للاطمئنان عليهم  ولتوصيل الرسائل بينهم وبين أبناءهم الشباب من ابطال المقاومة الشعبية الذين لم يتركوا المحافظة للدفاع عنها

وكان قد تم نقل الجثمان من الولايات المتحده الامريكيه الى مطار القاهره الدولي صباح اليوم ، وذلك لأن القمص بطرس الجبلاوي قد وافته المنيه بأمريكا ولكنه قد أوصي بنقله الى مصر ليتم دفنه في محافظه بورسعيد الباسله مسقط رأسه والتي يعشق ترابها


جدير بالذكر أن  القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما  كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد وكان خطيباً مفوهاً واسع المدارك،  و حكيماً وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه  وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

بورسعيد بطرس الجبلاوي مارجرجس مطرانية بورسعيد المقاومة الشعبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تنسيق الجامعات 2025

1500 طالب.. بشرى سارة بشأن تنسيق الجامعات 2025 لـ المتفوقين

ترشيحاتنا

الإرشاد الزراعي

المركزية للإرشاد الزراعي تواصل جهود تقديم الدعم الفني للمزارعين.. تفاصيل

تحليل بقايا المبيدات

متبقيات المبيدات يستقبل العينات ويصدر النتائج لأكثر من 800 عينة خلال إجازة ثورة يوليو

توطين صناعة الحرير

وقاية النباتات ينظم برنامجا تدريبيا لدعم توطين صناعة الحرير بخبرة بحثية ورؤية وطنية متكاملة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة في الصباح؟

القهوة
القهوة
القهوة

ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

كنز صحي .. 5 أسباب تجعلك تأكل الكزبرة كل يوم

الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء
الكزبرة الخضراء

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

فيديو

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد