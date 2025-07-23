تنفيذا لوصيته.. بورسعيد تشيع القمص بطرس الجبلاوي من مسقط رأسه غدا الخميس

أعلنت عائلة القمص بطرس الجبلاوي الراحل شيخ كهنة محافظة بورسعيد وكاهن كنيسة مارجرجس بمحافظة بورسعيد أن صلاة الجنازة ستكون غدا الخميس بكنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد على في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ومن المرتقب أن يترأس قداس الجنازة مطران بورسعيد وضواحيها الأنبا تادرس بجانب لفيف من كهنه إيبراشية بورسعيد، كما أنه من المرتقب أنه سيشارك في تشييع الجثمان المئات من أهالي بورسعيد من المسيحين والمسلمين على حد السواء ، حيث ان الكاهن الراحل كان من أعظم رموز المقاومة الشعبية والوطنية ببورسعيد .

بورسعيد تشيع القمص بطرس الجبلاوي من مسقط رأسه غدا الخميس بكنيسة مارجرجس

وكان قد توفى القمص بطرس الجبلاوي عن عمر يناهز ال93 عام في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكنه قد أوصى أن يتم دفنه في مصر ومحافظة بورسعيد على وجه الخصوص و التي عشق ترابها وضحى بسنوات عمره خلال خدمته في الدفاع عن الوطن خلال الحروب التي خاضتها مصر ، وسعى بكل ما أوتي من قوة لنشر مبادىء المحبة والسلام.

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الاقباط الارثوذكس بورسعيد أنه من المرتقب أن يصل الجثمان من الولايات المتحدة الأمريكية الى مطار القاهرة ، ثم يتم نقله إلى بورسعيد ثم كنيسة مارجرجس ليتم اقامه مراسم الجنازة ظهر يوم الخميس.



وتابع القس أرميا مؤكدا بأن ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل ذكرى محبه وخير على مر السنوات ، حيث كان خطيباً مفوهاً واسع المدارك و حكيماً وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه



جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.