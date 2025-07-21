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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقوط سيارتين نقل بتفريعة شرق بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد مرسي معديات شرق التفريعة سقوط سيارتين نقل فى ظروف غير معلومة حتى الأن.

كانت الجهات المعنية بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغا بسقوط سيارتين نقل من معدية شرق التفريعة في المجري الملاحي لـ قناة السويس، وعلي الفور جري التحرك لاتخاذ اللازم.

 قوات الإنقاذ تتحرك لانتشالهما سيارتين سقطا بتفريعة شرق بورسعيد  والبحث عن غرقى


وتضمن البلاغ سقوط السيارتين مع معدية شرق التفريعة، مع وجود أشخاص بداخلهم، مما استدعي تحرك قوات الانقاذ النهري للتدخل وانقاذ الأشخاص، حال التأكد من تواجدهم تحت المياه.

وتعمل كافة الجهات المعنية علي سرعة الاجراءات للسيطرة علي الأوضاع، وانتشال السيارتين، وكذلك اخراج الضحايا ان ثبت وجودهم.

بورسعيد التفريعة شرق التفريعة محافظة بورسعيد الاجهزة المعنية

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