عقدت لجنة المنشآت الجامعية بجامعة بورسعيد اجتماعًا ميدانيًا بكلية التربية النوعية وكلية التربية للطفولة المبكرة، لمتابعة حالة المباني الجامعية بهما والوقوف على جاهزيتهما لاستقبال العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب بعد اعتماد اللوائح الجديدة والبرامج المميزة بالكليتين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد



وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور ممدوح يوسف صالح، مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، بحضور المهندس حسن الورواري المستشار الهندسي للجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد الروبي عميد كلية التربية النوعية والأستاذة الدكتورة أماني الدسوقي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة،وعدد من المعنيين و أعضاء اللجنة وقيادات الكليتين.



لجنة المنشآت الجامعية تتابع جاهزية كليتي نوعية بورسعيد والطفولة المبكرة

وتم خلال اللقاء بحث آليات تنسيق الاستخدام المشترك للمباني والقاعات الدراسية بين الكليتين، لحين الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة، بما يضمن استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، وسير العملية التعليمية بكفاءة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.