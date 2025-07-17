حرص اللواءان محب حبشي محافظ بورسعيد الحالي و عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق على تلقى عزاء فقيد الرياضة المصرية الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق.

وحضرا المحافظان السرادق الذي أقامه مجلس إدارة النادى المصرى بجوار مسجد السلام من بداية العزاء حيث قدما التعازي لنجل الفقيد و أسرته فى وفاة المغفور له بأذن ربه.

كما حرص المحافظان على تلقي العزاء رفقة الدكتور احمد ميمي عبد الرازق نجل الفقيد من كافة الحضور من ابناء بورسعيد وقدامي اللاعبين بالاندية المختلفة الذين حضروا لتقديم العزاء.

وشهد عزاء فقيد بورسعيد و الرياضة المصرية توافد المئات على فترات من كافة طوائف المجتمع البورسعيدي شعبيين وتنفيذيين و رجال الأجهزة الأمنية و السيادية.

ويواصل نجل الفقيد حتى كتابة تلك السطور تلقي العزاء فى والده من كافة الاطياف وجماهير النادى المصري المتوافدة على السرادق.

محافظا بورسعيد السابق و الحالي يتلقيا العزاء فى الدكتور ميمي عبد الرازق

كان اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، شارك في تقديم واجب العزاء لأسرة الكابتن ميمي عبد الرازق، أحد أبرز الرموز الرياضية في مصر ونادي المصري البورسعيدي، والذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الرياضي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الكابتن ميمي عبد الرازق، مؤكدًا أن بورسعيد فقدت قامة رياضية ووطنية كبيرة ساهمت في إسعاد الجماهير ورفعة اسم النادي المصري، متمنيًا للفقيد الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ومن جانبه، أدى نائب المحافظ الدكتور عمرو عثمان، صلاة الجنازة على الراحل في مسجد الكبير المتعال، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات الرياضية وجموع جماهير بورسعيد المحبة للراحل.