نعي الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد فقيد الجامعة عضو هيئة التدريس الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق والذي وافته المنية منذ قليل داخل منزله

جامعة بورسعيد وكلية التربية الرياضية ينعيا فقيدهم الدكتور ميمي عبد الرازق

وشدد رئيس جامعة بورسعيد على ان الدكتور ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة فى تاريخ الرياضة و الجامعات المصرية و التى اثرى كلاهما بعطاءه الكبير

ونعت كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور احمد عبد القادر فقيد الكلية و الجامعة الدكتور ميمي عبد الرازق ببالغ الحزن و الاسي

وأكد عميد كلية تربية رياضية بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والجامعة و النادي المصري ، سواء كعضو هيئة تدريس او كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وقدمت جامعة بورسعيد وكلية التربية الرياضية خالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”