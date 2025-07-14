عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا اليوم لمجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة بتاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٢٥، والخاصة بالسماح لمحافظ بورسعيد بإصدار عقود التمليك النهائية للمصانع الجادة، وذلك وفقًا لاشتراطات وإجراءات محددة.

تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.. محافظ بورسعيد يناقش آليات تمليك المصانع الجادة

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات والإجراءات المحددة لتيسير إجراءات التمليك والتي تشمل:

١/ سداد كامل ثمن الأراضي

٢/تقديم طلب تمليك مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي.

٣/ رخصة تشغيل سارية.

٤/سجل صناعي (ساري) يكون مضي عليه ثلاث سنوات يشمل قطع الأراضي المراد تملكها

٥/السجل التجاري الحديث.

٦/ بطاقة ضريبية (سارية).

٧/ خطاب من جهة إصدار التراخيص يفيد بعدم وجود مخالفات بنائية.

٨/صورة من رخص المباني مرفق بها الرسم الهندسي للمصنع.

٩/خريطة الرفع المساحي الصادرة من مديرية المساحة ببورسعيد.

١٠/ معاينة حديثة تفيد أن المصنع مستمر في الإنتاج ومطابقة النشاط القائم لما هو مدون بالسجل الصناعي.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الدولة للمستثمرين الجادين وتشجيعًا على التوسع في النشاط الصناعي والإنتاجي بما يساهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل.