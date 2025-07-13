سكرتير عام بورسعيد يواصل قيادة حملات النظافة والإشغالات بحي الزهور

ترأس اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، يرافقه اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، والمهندس سامح الفحلة رئيس جهاز الانقاذ والطوارئ حملة مكبرة على الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية والمؤسسات الحيوية بالحي، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق اشغالات بمنطقة علي بن ابي طالب و شارع التحرير ،وتم التنبيه بالالتزام بحدود الترخيص وحرم الطريق الواقع في نطاق الحي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، واستجابة لشكاوى أهالي الحي ، بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ورئيس حي الزهور يترأسان حملة مكبرة على الاشغالات

أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين وكذلك ازالة فورية لمخالفة تحويل نشاط احدي الشقق من سكني لتجاري ،وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

وأكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.