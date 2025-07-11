سوق أسماك بورسعيد الحضاري يشهد إقبالًا من أبناء الباسلة وزائريها .. صور

شهد سوق الأسماك الحضاري بحي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا مكثفًا لآلاف المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات المجاورة، في مشهد أصبحت تكراره عادة أسبوعية منذ افتتاح السوق .

وقد أشار عدد من الزائرين إلى أن السوق اكتسب شهرة واسعة كوجهة خدمية وسياحية متكاملة، لا تقتصر على بيع الأسماك الطازجة فحسب، بل تشمل أيضًا تناول وجبات بحرية طازجة في مطاعم داخل السوق بعد التجول في "داون تاون" بورسعيد .

سوق أسماك بورسعيد الحضاري يشهد إقبالًا من أبناء الباسلة وزائريها

ولم يعد سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد مجرد مكان لشراء الأسماك، بل تحول إلى مركز خدمي وسياحي يجذب الزوار كل جمعة. نتيجة تنوع الأصناف، جودة الخدمات، البنية التحتية المتطورة، ويتمتع السوق بتصميم معاصر وواسع، وخدمات لوجستية متنوعة .

وفي مظهر حضاري؛ تجول زوار المحافظة داخل السوق لشراء الأسماك والبحريات بأشكال وألوان مختلفة، حيث يعرض البائعون بضائعهم مجمّلة بشكل جذاب فوق الطاولات أمام المحلات، وسط أجواء حيوية تضفي طابعًا فنيًا، مع عروض موسيقية محلية وأجواء بهجة تفاعلية .

وأكد الزوار رضاهم عن تنوع وجودة الأسماك المتوفرة وأسعارها المناسبة، إلى جانب جودة الخدمات من طهي وتنظيف وتقديم، فضلًا عن مستوى النظافة والأمان في السوق، مما يجعله وجهة تستحق الزيارة خلال يوم الجمعـة .