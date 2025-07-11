لرفع القمامة والمخلفات .. زهور بورسعيد يكثف أعمال النظافة | صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي الزهور فى محافظة بورسعيد جهودها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة العامة بمختلف المناطق السكنية وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور

وشهد اليوم الجمعة تنفيذ حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات بعدد من المواقع الحيوية داخل نطاق حي الزهور وشملت منطقة أبراج النزهة وميدان بنزرت ومحيط مكتبة وحديقة الطفل وأمام عمارة الأقصر بمنطقة تعاونيات حسن عمار ومحيط مسجد الغفور الرحيم ومحيط مركز طب أسرة الجوهرة حيث كثفت إدارة تحسين البيئة بديوان عام حي الزهور من أعمالها وتم الدفع بالمعدات والعمالة اللازمة لرفع أكوام القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة وتنظيفها وكنس الشوارع وتنظيفها بالكامل

استمرار حملات النظافة المكثفة بعدد من مناطق حي الزهور

وأكد رئيس حي الزهور على استمرار جهود الحي بكافة الإدارات المعنية مع مواصلة تنفيذ حملات النظافة بشكل يومي خلال الفترتين الصباحية والمسائية وذلك بما يضمن تحسين مستوى النظافة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل نطاق الحي

كما ناشد رئيس حي الزهور المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بعدم إلقاء القمامة في الشوارع والميادين والطرق العامة والحفاظ على نظافة الحي والمناطق السكنية والمرافق العامة بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للحي وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للجميع.