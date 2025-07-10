نجحت مديرية التموين ببورسعيد، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، في ضبط واحدة من أخطر الكوارث الصحية داخل سوق علي بحي الزهور، حيث تم اكتشاف محل يجهز دواجن نافقة لبيعها للمواطنين، بالمخالفة للقانون، ووسط غياب تام لاشتراطات السلامة الغذائية.



تحركت حملة مكبرة من الرقابة التموينية فور ورود معلومات مؤكدة حول الواقعة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، ومديرية أمن بورسعيد، وبقيادة محمد حلمي مدير مديرية التموين، وخلال التفتيش، تم العثور على كميات كبيرة من الدواجن النافقة داخل أقفاص على أرضية المحل، إلى جانب دواجن مذبوحة ومقطعة داخل براميل، وأجزاء داخلية مجهولة المصدر. وأكد الأطباء البيطريون أن الذبح تم خارج المجازر الرسمية، وأن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تموين بورسعيد يحبط بيع دواجن نافقة بسوق على | صور



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القوانين المنظمة، ومنها القانون 10 لسنة 1966، والقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش، والقرار الوزاري 517 لسنة 1986، إلى جانب القانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول الطيور الحية.

وأكدت مديرية التموين ببورسعيد، بقيادة محمد حلمي، استمرارها في شن حملات مكثفة على الأسواق الشعبية، والتصدي بكل حسم لأي ممارسات تهدد صحة المواطنين.