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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المصري يفوز على القابوطي بخماسية نظيفة في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد

بخماسية نظيفة في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد المصري يفوز على القابوطي
بخماسية نظيفة في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد المصري يفوز على القابوطي
محمد الغزاوى

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق القابوطي - أحد أندية القسم الرابع ببورسعيد - بخمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الخميس على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد وأدارها طاقم تحكيم مكون من خالد منسي وأحمد بكر ومحمد سعيد عبد الله.
 

بخماسية نظيفة في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد  المصري يفوز على القابوطي

استغل التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري المباراة والتي أقيمت على ثلاثة أشواط  مدة كل شوط 30  دقيقة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه خاصة وأن تلك المباراة تعد هي الأولى في سلسلة المباريات الودية للفريق استعدادًا للموسم الجديد.


انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد سجلهما كريم بامبو في الدقيقتين السادسة والعشرين والتاسعة والعشرين ، وفي الشوط الثاني أضاف حسن علي الهدف الثالث في الدقيقة الحادية عشر قبل دقيقتين من إحراز زميله أحمد القرموطي للهدف الرابع ، واختتم صلاح محسن أهداف المباراة بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة الثانية والعشرين من الشوط الثالث.

مثل المصري في الشوط الأول محمود حمدي لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم ، باهر المحمدي،  عمرو سعداوي لخط الظهر،  محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، أحمد القرموطي ، حسين فيصل ، حسن علي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو.

وعلى مدار الشوطين الثاني والثالث دفع الكابتن نبيل الكوكي بكل من محمد شحاته ،  محمود جاد ، يوسف الجوهري، خالد صبحي ، أحمد منصور ، الناشئ عبد الوهاب نادر ، أحمد عيد ، الناشئ محمود أشرف ، أحمد عامر ، صلاح محسن ، زياد فرج ، الناشئ حسام حسن ،  أحمد فؤاد ، محمد الظريف ، حمادة هلال.

بورسعيد القابوطي النادى المصري النوسم الجديد القسم الرابع

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