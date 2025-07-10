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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرشحون على مقعد بورسعيد الفردى فى الشيوخ .. ومواجهة بين الوعي ومستقبل وطن

مرشحين على مقعد بورسعيد الفردى فى الشيوخ ومواجهة بين الوعي و مستقبل وطن
مرشحين على مقعد بورسعيد الفردى فى الشيوخ ومواجهة بين الوعي و مستقبل وطن
محمد الغزاوى

أعلن المستشار محمد صفا، القيادي بحزب الوعي والمحامي بالنقض، ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد، بعدما تقدم بأوراقه في اليوم الأخير، وحصل على رقم 2 ورمز الفأس، ليكون المنافس الوحيد للكابتن أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ ومرشح حزب مستقبل وطن.

وأكد صفا أن الترشح في اللحظة الأخيرة كان قرارًا مدروسًا بهدف قراءة نبض الشارع البورسعيدي واستكشاف حالته، مشيرًا إلى أن "بورسعيد بلد حرة بصفاتها وناسها، وقرار ترشحي نابع من إحساسي بالمواطن، ومن واقع أن المدينة لم تنل ما تستحقه من تنمية أو مشروعات حقيقية خلال السنوات الماضية".

مرشحين على مقعد بورسعيد الفردى فى الشيوخ ومواجهة بين الوعي و مستقبل وطن 

وقال مرشح الوعي: "لفّينا خلال 15 سنة على تجارب سياسية مختلفة، وآخرها من أيام، والنهاردة راجعين نطرح مشروع حقيقي يخدم أهل بورسعيد.. المدينة تستحق أن تكون سوقًا إقليمية كبرى، مش بس على مستوى مصر.

وأضاف: مجلس الشيوخ دوره دراسة مشكلات الناس وتقديم حلول، وده اللي مفتقدينه في بورسعيد، ولغاية النهاردة مفيش دراسة واحدة تقدمت تخدم المواطن البورسعيدي، وأنا جاى أغير ده، وهاشتغل بفريق عمل يخدم الناس 24 ساعة.

ووجّه صفا رسالة لأهالي بورسعيد قائلًا: "لن يُفرض علينا شكل أو اختيار، وفي عزّ العزوف ويأس الشارع قررت الترشح، عشان أقول للناس لسه فيه أمل.. بورسعيد الولادة، اللي دايمًا بتطلع كوادر، ميصحش يكون فيها مرشحين بس اتنين.. وعلشان كده أنا نازل عشان أكسر اليأس.

وأشار مرشح الوعي إلى أن غياب المجالس المحلية لأكثر من 14 عامًا ألقى بمسئولية على النواب، مؤكدًا: طول ما مفيش محليات، النائب لازم يشيل الشغل ده.. وأنا ناوي أخصص كل وقتي لخدمة ولاد بلدي، مش بس تشريع.. عندي خبرات وتجارب كبيرة، وعاوز أطبقها لصالح الناس.

وتابع: عارفين جراح بورسعيد، من أزمة الإسكان اللي من 2013 والشباب مش لاقي شقق، لحد ملف النظافة، وهنشتغل على تقديم دراسات حقيقية تعالج المشاكل دي وتوصل صوت بورسعيد للجهات المسؤولة.

وأكد محمد صفا احترامه الكامل للمرشح المنافس الكابتن أحمد جوهر، قائلًا: "راجل محترم وخلوق، وبقدّر حزبه، إنما بينا اختلاف في الرؤى لحد موعد الانتخابات.. أداء الحزب المنافس خلانا نواجه قوانين غير منطقية زي قانون الإيجار الجديد، وده اللي بنسعى لتغييره".

واختتم حديثه بالتشديد على أن هدفه الأساسي هو "تسويد دعائم الديمقراطية وتأسيس مسار سياسي يخدم المواطن البورسعيدي عن جد"، مؤكدًا أن "بورسعيد تعبانة.. ولازم نشتغل عشان نداوي تعبها بخطة ومشروع حقيقي".

بورسعيد مجلس الشيوخ مستقبل وطن حزب الوعى المجالس المحلية

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