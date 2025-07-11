استمرار أعمال صيانة بوابات مداخل شاطئ بورفؤاد في بورسعيد

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار أعمال صيانة بوابات مداخل الشاطئ وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم دخول المصطافين وفرض الانضباط خلال الموسم الصيفي الحالي بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات لرواد الشاطئ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي ، محافظ بورسعيد

وأكد رئيس المدينة أنه سيتم تفعيل عمل البوابات اعتبارًا من يوم الجمعة بجميع مداخل شاطئ مدينة بورفؤاد، حرصًا على تنظيم عملية الدخول والخروج وتحقيق الانسيابية اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

استمرار أعمال صيانة بوابات مداخل شاطئ بورفؤاد ضمن خطة متكاملة لفرض الانضباط خلال الموسم الصيفي

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي رسالة إلى زوار المدينة ورواد الشاطئ بضرورة الالتزام بعدم إقامة أية مظاهر عشوائية على الشاطئ حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة مشددًا على أنه سيتم إزالة أي تعديات أو مخالفات بشكل فوري مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.