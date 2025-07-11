واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي يُجرى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية

أسفرت الحملة التي قادها حي الجنوب برئاسة الأستاذ أحمد زغلف، رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وقوات الأمن، عن إزالة 4 مزارع سمكية مخالفة بمنطقة سهل جنوب بورسعيد، على مساحة 35 فدان و 23 قيراط.

وتواصل الجهات المعنية جهودها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة، ويجرى الآن تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 5 يوليو حتى 25 يوليو 2025.