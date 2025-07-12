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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه بضواحي بورسعيد

إصلاح كسر ماسورة بضواحي بورسعيد
إصلاح كسر ماسورة بضواحي بورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال إصلاح عاجلة لكسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية بنطاق حي الضواحي، وذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية من السكرتير العام المساعد بناءً علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وتمت أعمال الإصلاح بالتنسيق الكامل مع أشغال هيئة قناة السويس وحى الضواحى ،كما ساعد فى جهود سحب المياه أحياء الزهور والمناخ والعرب، حيث تم التعامل مع الكسر على وجه السرعة وسحب كميات المياه المتجمعة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية دون التأثير على المواطنين.

في استجابة سريعة من الأجهزة التنفيذية إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه بضواحي بورسعيد

وتؤكد الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على استمرار جهودها في سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة وتكثيف أعمال المتابعة اليومية حفاظًا على كفاءة شبكات المرافق وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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