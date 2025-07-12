رئيس مدينة بورفؤاد : جهود مكثفة لإزالة الخيام العشوائية من الشاطىء

واصلت الأجهزة التنفيذية،بمدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، تنفيذ حملات مكثفة لرفع وإزالة كافة الخيام العشوائية والتعديات من شاطىء المدينة تتفيذاً لتوجيهات الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد حيث تم خلال الحملة ضبط رفع وإزالة الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها .

وأهاب الدكتور إسلام بهنساوي، بالمصطافين زائري المدينة ورواد منطقة الشاطئ، الالتزام وعدم إقامة أية مظاهر عشوائية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشاطئ، منوها أنه سيتم إزالتها فوراً ومصادرتها ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين، مشيراً إلى إزالة 10 خيام عشوائية والتحفظ على بعض الدواب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

بهنساوي يناشد زائري شاطىء بورفؤاد بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة

وفي سياق متصل، اكد رئيس مدينة بورفؤاد، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها في ملف النظافة ، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمدينة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين و العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بنطاق المدينة، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر على مدار اليوم ، موجهاً بإنعقاد غرفة عمليات المدينة الرئيسية على مدار الساعة تحسباً لأي طارىء مع انتشار فرق الإنقاذ بطول شاطىء المدينة ورفع درجة الاستعداد لمرفق الاسعاف.

رئيس مدينة بورفؤاد: عمليات المدينة في حالة اتقاد مستمر

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث، مؤكداً بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة.

هذا وقد شهد شاطئ مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة إقبال الآلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الإسبوع، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة.