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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكنولوجي مناخ بورسعيد يتلقى 13859 طلبا خلال النصف الأول من عام 2025

بالأرقام.. "تكنولوجي مناخ" بورسعيد يتلقى ١٣٨٥٩ طلبًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥
بالأرقام.. "تكنولوجي مناخ" بورسعيد يتلقى ١٣٨٥٩ طلبًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥
محمد الغزاوى

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد خلال الفترة من يناير وحتى يونيو ٢٠٢٥ عدد ١٣٨٥٩ طلبًا من أهالي الحي، ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز، وذلك في إطار تطوير منظومة الخدمات وتحقيق الشفافية وسرعة الاستجابة. وقد تم الانتهاء من ١٣٦٠٢ طلب بنسبة إنجاز بلغت 98.14%، بينما بلغ عدد الطلبات الجاري العمل على إنهائها ٢٥٧ طلبًا بنسبة 1.86%، وتعود أغلبها إلى استكمال مستندات أو فحص فني من الإدارات المختصة.

شهد شهر يناير أعلى معدل استقبال بعدد ٣٦١١ طلبًا، تم الانتهاء من ٣٥٩٣ طلبًا منها بنسبة إنجاز 99.50%، فيما يجري العمل على إنهاء ١٨ طلبًا فقط. وفي فبراير، استقبل المركز ٢٥٧٤ طلبًا، تم إنهاء ٢٥٥٧ بنسبة 99.34%، ويجري استكمال ١٧ طلبًا. أما في مارس فقد سجل المركز ١٧٢٧ طلبًا، انتهى منها ١٧١٢ بنسبة 99.13%، ويجري العمل على ١٥ طلبًا.

بالأرقام.. "تكنولوجي مناخ" بورسعيد يتلقى ١٣٨٥٩ طلبًا خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥

وفي شهر أبريل، بلغ عدد الطلبات ١٨٨٥ طلبًا، تم إنهاء ١٨٥٩ بنسبة 98.62%، والمتبقي منها ٢٦ طلبًا قيد الإجراء. وفي مايو استقبل المركز ٢٤١٢ طلبًا، تم إنهاء ٢٣٧٠ طلبًا بنسبة 98.26%، فيما يجري إنهاء ٤٢ طلبًا آخر. أما في شهر يونيو، فاستقبل المركز ١٦٥٠ طلبًا، تم الانتهاء من ١٥١١ منها فقط بنسبة 91.58%، ويجري التعامل مع ١٣٩ طلبًا بنسبة 8.42%، ما يعكس زيادة في حجم العمل خلال الشهر الأخير من النصف الأول.

وفي سياق متصل، واصل المركز استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة منذ ٥ مايو ٢٠٢٤ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٥ عدد ٩٤ طلبًا، تُجرى دراستها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي هذا الإطار، أعلن  محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ فى بورسعيد ، بأن المركز التكنولوجي بات يشكل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الحكومية المميكنة للمواطنين، مؤكدًا أن نسب الإنجاز المرتفعة تعكس كفاءة الأداء والتزام العاملين بتحقيق أعلى مستويات الخدمة. وأضاف أن تطوير المركز التكنولوجي يأتي ضمن خطة محافظة بورسعيد لتحديث المراكز التكنولوجية، والتي تستهدف تفعيل منظومة التحول الرقمي وتقليل التزاحم وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مع تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

ويضم المركز التكنولوجي بحي المناخ ١٠ شبابيك على مساحة ٧٥ مترًا مربعًا، ويستوعب حتى ٢٤ فردًا في نفس الوقت، مما يسهم في تقديم الخدمات بسهولة وسرعة. ويتميز المركز بتوفير خدمات التحصيل الإلكتروني لجميع الرسوم، مع إرسال رسالة نصية إلى المواطن تؤكد إتمام عملية السداد، في إطار من الشفافية والحوكمة.

وتغطي خدمات المركز مجالات متعددة تشمل التنظيم والمباني، الإشغالات، الإسكان، الإيرادات، المصاعد والطرق والأملاك، واتحاد الشاغلين، بما مجموعه ٦٢ خدمة إلكترونية. كما يعتمد المركز على ربط الإدارات المختلفة من خلال شبكة داخلية موحدة تُمكن من تبادل البيانات والتعامل الفوري مع الطلبات، بما يعزز من سرعة الاستجابة ويقلل من نسبة الخطأ.

ويؤكد هذا الأداء المتقدم أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ يمثل نموذجًا ناجحًا للحوكمة الإلكترونية، ويُسهم في تقديم الخدمة للمواطنين في إطار من الشفافية والكرامة، ويُحقق التكامل بين الإدارات المختلفة في أداء مهامها من خلال دورة عمل إلكترونية موحدة ومتصلة بالمحافظة ووزارة التخطيط.

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