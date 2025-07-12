إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه في ضواحي بورسعيد

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال إصلاح عاجلة لكسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية بنطاق حي الضواحي، وذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية من السكرتير العام المساعد بناءً علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وتمت أعمال الإصلاح بالتنسيق الكامل مع أشغال هيئة قناة السويس وحى الضواحى،كما ساعد فى جهود سحب المياه أحياء الزهور والمناخ والعرب، حيث تم التعامل مع الكسر على وجه السرعة وسحب كميات المياه المتجمعة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية دون التأثير على المواطنين.

إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه بضواحي بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على استمرار جهودها في سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة وتكثيف أعمال المتابعة اليومية حفاظًا على كفاءة شبكات المرافق وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.