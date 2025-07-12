قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
المبعوث الأمريكي يحذر: لبنان سيعود لبلاد الشام بسبب حزب الله
توقيف سوريين في لبنان وضغوط أمريكية بشأن تايوان| اعرف التفاصيل
في بيان رسمي.. بتروجت يحسم موقفه من بيع توفيق محمد وحامد حمدان
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أصعب أيامه منذ بداية العدوان
إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب في خان يونس وآخر بالشجاعية
دعاء الفرج العاجل وفك الكرب .. ردده وقت الضيق والإحباط
سفير مصر بباريس: رفع دير أبو مينا من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر تتويج لجهود الدولة
بتعويضات 100% وعلاج بالمجان.. أسهل خطوات للتأمين على الماشية
وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه
800 جنيه رسوم.. طريقة تسديد رسوم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه في ضواحي بورسعيد

إصلاح كسر ماسورة بضواحي بورسعيد
إصلاح كسر ماسورة بضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم، أعمال إصلاح عاجلة لكسر مفاجئ بماسورة مياه رئيسية بنطاق حي الضواحي، وذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية من السكرتير العام المساعد بناءً علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد

وتمت أعمال الإصلاح بالتنسيق الكامل مع أشغال هيئة قناة السويس وحى الضواحى،كما ساعد فى جهود سحب المياه أحياء الزهور والمناخ والعرب، حيث تم التعامل مع الكسر على وجه السرعة وسحب كميات المياه المتجمعة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية دون التأثير على المواطنين.

إصلاح كسر مفاجئ بماسورة مياه بضواحي بورسعيد

وأكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على استمرار جهودها في سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة وتكثيف أعمال المتابعة اليومية حفاظًا على كفاءة شبكات المرافق وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الاجهزة التنفيذية حى الضواحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

مظاهرات بالبرازيل

غضب برازيلي في شوارع ساو باولو ضد سياسات ترامب الجمركية

أرشيفية

تصعيد أمني في قطاع غزة.. اشتباكات وغارات ومجزرة في رفح |تفاصيل

أرشيفية

حدث أمني في خان يونس جنوب قطاع غزة|تفاصيل

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد