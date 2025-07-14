أعلن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، إطلاق جائزة التميز للمؤسسات التعليمية للمساواة بين الجنسين، والتي تستهدف مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني، رسمي عربي ولغات وخاص ودولي.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم في بورسعيد أن هذه الجائزة تأتي طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ استنادا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

بورسعيد.. إطلاق جائزة التميز للمؤسسات التعليمية للمساواة بين الجنسين

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده طاهر الغرباوي، مع راندا السلاموني مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمركزية، ورؤساء أقسام الوحدة بالإدارة التعليمية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم والمجلس القومي للمرأة.