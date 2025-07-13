غوص وإنقاذ بورسعيد تدعو أعضاءها للتوجه لإدارة الشاطئ ليتعاقدوا للعمل

أصدرت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص؛ تعليماتها لكافة منقذي بورسعيد بضرورة التوجه لإدارة الشاطئ للتعاقد للعمل على شواطئ المحافظة.

لحماية ابناء بورسعيد و زوارها منطقة الغوص تدعوا أعضاءها التوجه للشاطئ

يأتي هذا القرار من أجل حماية أبناء بورسعيد على الشواطئ ومن أجل صيف آمن، وأنه يجب على الجميع الالتزام والتواصل مع رئيس المنطقة شخصيا الأحد أثناء التعاقد، حيث يتواجد يوميا صباحا على الشاطئ.

وكانت منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ قد أصدرت بيانا ـ مؤخرا ـ أعلنت فيه عن الاستعداد التام لعقد دورات إنقاذ على الشاطئ "مجانا"، مع الالتزام بعمل المنقذين الحاصلين على الدورات على الشاطئ.

ويأتي هذا تطبيقا للدور المجتمعي من مسئولي المنطقة تجاه محافظة بورسعيد الغالية، علما بأن هذه الدورات سوف تتم بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد عبد العزيز المحضر، و بعد موافقة رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلى، الذي رحب بالبروتوكول التعاوني بعد زيارته لبورسعيد.

ونوهت المنطقة والتي تتبع الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، أنه سيتم فعل كل ما بوسع مسئوليها من تسهيلات لنجاح منظومة الإنقاذ ببورسعيد.

وشددت المنطقة بأنها ليست جهة تشغيل ولا جهة تنفيذية تملك قرار تشغيل أو زيادة رواتب، وإنما جهة تشرف فقط على الأمور الفنية الخاصة بالإنقاذ، وفى خلال أيام سيتم عرض توصيات المنطقة لحل أزمة المنقذين ببورسعيد.