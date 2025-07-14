مصيف بورسعيد.. توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين بطول الشاطئ

تفقد اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطئ محافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل خدمة لرواد الشاطئ خلال موسم الصيف.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بتكثيف المنقذين على الشاطئ لحماية الرواد خلال استمتاعهم بالسباحة فى مياه البحر

سكرتير عام بورسعيد يتابع توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين بطول الشاطئ

وتابع السكرتير العام خلال جولته توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين المنتشرين بطول الشاطئ، موجهًا بضرورة التواجد المستمر لهم لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

كما شدد اللواء عمرو فكري على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية المعمول بها على الشاطئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لزوار الشاطئ.