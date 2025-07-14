قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة
هل خروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبري؟.. علي جمعة يجيب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور
بين رفض حماس ومناورات إسرائيل.. مفاوضات التهدئة تلفظ أنفاسها
وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة
سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)
عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا
عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصيف بورسعيد.. توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين بطول الشاطئ

سكرتير عام بورسعيد يتابع توافر الأعداد الكافية من المنقذين
سكرتير عام بورسعيد يتابع توافر الأعداد الكافية من المنقذين
محمد الغزاوى

تفقد اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على شاطئ محافظة بورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لضمان تقديم أفضل خدمة لرواد الشاطئ خلال موسم الصيف.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد بتكثيف المنقذين على الشاطئ لحماية الرواد خلال استمتاعهم بالسباحة فى مياه البحر 

سكرتير عام بورسعيد يتابع توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين بطول الشاطئ

وتابع السكرتير العام خلال جولته توافر الأعداد الكافية من المنقذين المؤهلين المنتشرين بطول الشاطئ، موجهًا بضرورة التواجد المستمر لهم لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

كما شدد اللواء عمرو فكري على أهمية الالتزام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية المعمول بها على الشاطئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، مؤكدًا استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لزوار الشاطئ.

بورسعيد السكرتير العام محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد شاطئ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

لوحة الموناليزا

مافيا الفن.. عصابات منظمة تتحكم في السوق الأسود للجمال

ضبط مصنع يقوم بانتاج عصائر غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

ضبط مصنع ينتج عصائر غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

الحرب في غزة

باحث سياسي: هدنة غزة مرتبطة بطموحات ترامب وضغوط إسرائيلية داخلية… والتصعيد قادم إذا غابت الضمانات

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد