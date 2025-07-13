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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمتابعة كفاءة التشغيل.. مدير رعاية بورسعيد الصحية يجتمع بمديرى أقسام مستشفي السلام

مدير رعاية بورسعيد الصحية يجتمع بطاقم السلام الدولي
مدير رعاية بورسعيد الصحية يجتمع بطاقم السلام الدولي
محمد الغزاوى

اجتمع  اليوم الدكتور أحمد حسن سالم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مع مدير مستشفى السلام بورسعيد ومديري الإدارات المعنية ورؤساء الأقسام لمتابعة كفاءة التشغيل وملائمة الخطط التشغيلية.

جاء ذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل .

وخلال الاجتماع تم متابعة ملف القوي البشرية ومراجعة الاعداد والتخصصات بما يتناسب مع حجم العمل، وتم مناقشة المدير الطبي في الجداول التشغيلية والتواجد المستمر  لأطباء أقسام العناية وأطباء الاقسام الداخلية ومتابعة التشغيل اليومي للاقسام الطبية.

صيانة دورية لأجهزة ومعدات المستشفي مستشفى السلام

و تم متابعة ملف النظم والتحول الرقمي وآلية التسجيل الإلكتروني بكافة الاقسام و تنفيذ الإحالات ، بالإضافة لمتابعة الملف الهندسي حيث تم التوجيه بالصيانة الدورية لأجهزة ومعدات المستشفي ورفع كفاءة الأنظمة  لضمان إستمرارية وكفاءة التشغيل ، كما تم مناقشة متابعة تنفيذ البروتوكولات الإكلينيكية والعلاجية  للمرضي مع المدير الطبى ، ومتابعة الملف المالي مع المدير المالي من حيث المصروفات و  الإيرادات المتحققة  .

جاء هذا الاجتماع في سياق سلسلة من الاجتماعات لمتابعة ورفع كفاءة التشغيل بمستشفى السلام بورسعيد.

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل السلام بورسعيد التحول الرقمي

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