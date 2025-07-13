مدير شباب بورسعيد: بطولة التجديف الشاطئي تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهات الرياضية

شهدت محافظة بورسعيد ختام فعاليات النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي، والمقامة خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو الجاري على شاطئ بورتوسعيد الرياضي ببورسعيد، بمشاركة واسعة من 10 أندية رياضية، يمثلها 142 لاعبًا ولاعبة. وذلك بحضور الأستاذ محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

يأتي ذلك في إطار دعم الدولة للأنشطة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة في المحافظات، وقد شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق المشاركة في اليوم الثالث لانطلاق البطولة وذلك وسط تنظيم متميز يعكس جاهزية بورسعيد لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

بورسعيد تشهد ختام فعاليات النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي بمشاركة 10 أندية رياضية

وشارك في البطولة أندية المعادي، اليخت، البنك الأهلي، طلائع الأسطول، المقاولون العرب، القناة (الإسماعيلية)، النادي المصري، هيئة قناة السويس (بورسعيد)، هيئة قناة السويس (بورتوفيق)، واتحاد الشرطة.

وتأتي استضافة محافظة بورسعيد لهذا الحدث الرياضي الهام تأكيدًا على مكانتها كمركز رياضي وسياحي متميز ودعمًا لاستراتيجية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتنظيم البطولات النوعية التي تسهم في نشر الألعاب غير التقليدية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان قد حضر الافتتاح اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، وعدد من مسؤولي الاتحاد، والدكتور منير أحمد مدير قطاع الرياضة بنادي بورتو الرياضي ببورسعيد، ومسؤولي الأندية المشاركة.

ومن جانبه قال مدير الشباب والرياضة أن استضافة هذا الحدث يأتي دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وفتح آفاق جديدة للشباب نحو ممارسة الألعاب غير التقليدية، بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها تمهيدًا للمشاركة في المنافسات الدولية."

وأشار مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد إلى أن البطولة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الرياضية والمؤسسات الداعمة، مشيدًا بالتنظيم والإقبال الجماهيري والتفاعل من الأندية المشاركة.