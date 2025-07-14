بورسعيد تعلن استعدادها للتعاون التجاري والصناعي والسياحي مع اليونان

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، السفير " نيكولاوس باباجيورجيو" سفير اليونان لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين بورسعيد و جمهورية اليونان في عدد من المجالات .

في بداية اللقاء؛ رحب محافظ بورسعيد بزيارة " سفير اليونان " لمحافظة بورسعيد، معربٱ عن سعادته بهذه الزيارة والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و جمهورية اليونان، مؤكدا على ترحيبه الكامل بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في مختلف المجالات .

وخلال اللقاء؛ استعرض اللواء محب حبشي مع السفير الأجنبي، محاور التنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، مما جعلها قبلة استثمارات العالم.

محافظ بورسعيد يستقبل سفير " اليونان " لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين

كما تطرق محافظ بورسعيد للحديث عن محور التنمية السياحية بالمحافظة، والذي يحظى باهتمام كبير نتيجة الموقع الاستراتيجي لمحافظة بورسعيد، فضلٱ عن خطط تنمية المناطق الأثرية و التاريخية و تنشيط السياحة الدينية، وشهد اللقاء الحديث حول إمكانية تبادل الزيارات للمناطق الأثرية اليونانية بمحافظة بورسعيد لتوطيد العلاقات بين الجانبين

وألقى المحافظ الضوء على الأهمية الاقتصادية و الإستراتيجية لموانىء بورسعيد، وبصفة خاصة ميناء شرق بورسعيد، والذي حصل على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانىء عالميٱ، لافتٱ أن الدولة المصرية تبذل جهودٱ كبيرة لتطوير البنية التحتية بموانىء بورسعيد و تعظيم الاستفادة منها، فضلا عن استعراض جهود الدولة في عدد من القطاعات الأخرى

وفي هذا الصدد، أكد اللواء محب حبشي، على جاهزية محافظة بورسعيد لكافة أشكال التعاون مع الجانب الأجنبي، سواء كانت تعاون تجاري أو صناعي أو سياحي مع تقديم كافة الإمكانيات و الدعم والدراسات اللازمة للجانب اليوناني، معربٱ عن سعادته بالتعاون مع سفارة اليونان، بما يعود بالنفع على الجانبين

ومن جانبه؛ توجه سفير جمهورية اليونان لدى مصر، بالشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال و الترحيب، معربٱ عن فخره بالتعاون مع الدولة المصرية و بصفة خاصة محافظة بورسعيد، في ظل ما شهدته من تنمية في كافة القطاعات