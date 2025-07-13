تفقد محمد أحمد فواز، رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد ، أعمال صيانة ورفع كفاءة نقطة شرطة الشاطئ الملاصقة لحديقة المنتزه بشارع عاطف السادات، بنطاق حي المناخ، يرافقه الضوي سكرتير الحي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المنشآت الأمنية، بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد بقيادة اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد

شملت الأعمال الجارية دهانات وتشطيبات داخلية وتحسين منظومة الإنارة، بما يضمن تهيئة بيئة عمل آمنة ومجهزة لرجال الشرطة، ورفع مستوى الجاهزية لخدمة رواد الشاطئ والحفاظ على الانضباط العام.

رئيس حي المناخ يتابع أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة الشاطئ لتعزيز الأمن والانضباط

تمت الجولة بحضور العقيد محمد شطا، مأمور قسم شرطة المناخ، والرائد إبراهيم سالم، نائب المأمور، في إطار التعاون المستمر بين الحي وقسم الشرطة لتعزيز الوجود الأمني في المناطق الحيوية.

وتأتي هذه الجهود في سياق تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز البنية التحتية الداعمة للأمن وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق الخدمية والأمنية.