غدا.. انطلاق حملة "100 يوم صحة" في بورسعيد

أعلن الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، انطلاق حملة "100 يوم صحة" بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات والميادين العامة داخل المحافظة، وذلك غدا الثلاثاء 15/7/2025، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطنين، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين والمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة.

أهداف الحملة

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لمبادرات الرعاية الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتهدف إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة” و تكثيف العمل في فترة زمنية قصيرة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالاضافة الي ضمان إتاحة وجودة الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة مه التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان و تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل رعاية صحية.

الخدمات المقدمة في حملة 100 يوم صحة

وأوضح وكيل صحة بورسعيد، أن الخدمات المقدمة في حملة 100 يوم صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

السكري

ارتفاع ضغط الدم

السمنة وزيادة الوزن.

خدمات دعم صحة المرأة:

التوعية بالفحص الذاتي للثدي

الفحص الإكلينيكي للثدي

التوعية بالصحة الإنجابية

خدمات تنظيم وتنمية الأسرة

فحص السكر وضغط الدم

مبادرات إضافية تشمل

العناية بصحة الأم والجنين

كشف وعلاج السمع لدى حديثي الولادة

فحص الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين

وشدد وكيل صحة بورسعيد على أنه يتم تقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الرعاية الأولية و الفرق الطبية المتنقلة و سيارات تنظيم الأسرة.

الدعم الإداري والميداني

و أكد الدكتور حسين سليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية صحة بو سعيد أن المديرية تسخّر كل إمكانياتها لتنفيذ المبادرة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع المؤسسات ببورسعيد، مع توفير فرق متنقلة للمنازل لتغطية الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية (من عمر يوم حتى 5 سنوات).

المستلزمات والمستهلكات الطبية اللازمة.

و تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، ومحطات مياه الشرب، وحمامات السباحة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة.

جاهزية الأطقم الطبية

وأوضحت الدكتورة منى جلال منسق عام المبادرات بمديرية صحة بورسعيد أن الأطقم الطبية جاهزة لبدء العمل يوم الثلاثاء حسب الخطة الموضوعة و الفرق الثابتة ستنتشر في جميع الوحدات لتقديم المبادرات.

وأضافت أن التسجيل سيتم إلكترونيًا وورقيًا لضمان الدقة و جميع المستلزمات والمطبوعات والتدريبات متوفرة لافته الي ان هناك تنسيق كامل بين الإدارات الفنية والمعنية ومشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء لضمان انتظام الفرق المتنقلة والثابتة طوال فترة الحملة.