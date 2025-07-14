قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في محيط الحدث الأمني شرقي مدينة غزة
إيران: لا موعد محدد للمحادثات النووية مع الولايات المتحدة
هل خروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة الكبري؟.. علي جمعة يجيب
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير واجهات العقارات على طريق كورنيش الإسكندرية
مواقع إسرائيلية: مقتل جنديين وإصابة 2 بجروح خطرة في حدث أمني كبير
سؤال برلمانى عن الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم
رئيس بورفؤاد : حملة مكبرة لمصادرة الدواب الهائمة من شوارع المدينة.. صور
بين رفض حماس ومناورات إسرائيل.. مفاوضات التهدئة تلفظ أنفاسها
وسائل إعلام إسرائيلية: حادث أمني خطير وكارثة جديدة لقواتنا شرق غزة
سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)
عقدت صفقة.. منشور غير متوقع من كهربا
عودة "وزير" أمين النور ببنى سويف لانتخابات الشيوخ بحكم القضاء الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق حملة "100 يوم صحة" في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أعلن الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، انطلاق حملة "100 يوم صحة" بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات والميادين العامة داخل المحافظة، وذلك غدا الثلاثاء 15/7/2025، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة "100 مليون صحة".

جاء ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية في الاهتمام بصحة المواطنين، وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان، واللواء أ.ح محب حبشي  محافظ بورسعيد، لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين والمترددين على المنشآت الصحية بالمحافظة.

 

 أهداف الحملة

وأكد الدكتور وليد عبد المقصود أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لمبادرات الرعاية الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتهدف إلى التوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة” و تكثيف العمل في فترة زمنية قصيرة لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالاضافة الي ضمان إتاحة وجودة الخدمات الصحية لجميع الفئات المستهدفة مه التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان و تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتوفير أفضل رعاية صحية.

الخدمات المقدمة في حملة 100 يوم صحة

وأوضح وكيل صحة بورسعيد، أن الخدمات المقدمة في حملة 100 يوم صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة 

  • السكري
  • ارتفاع ضغط الدم
  • السمنة وزيادة الوزن. 
  • خدمات دعم صحة المرأة:
  • التوعية بالفحص الذاتي للثدي
  • الفحص الإكلينيكي للثدي
  • التوعية بالصحة الإنجابية

خدمات تنظيم وتنمية الأسرة

  • فحص السكر وضغط الدم

مبادرات إضافية تشمل

  • العناية بصحة الأم والجنين
  • كشف وعلاج السمع لدى حديثي الولادة
  • فحص الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين

وشدد وكيل صحة بورسعيد على أنه يتم تقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الرعاية الأولية و الفرق الطبية المتنقلة و سيارات تنظيم الأسرة.

الدعم الإداري والميداني 

و أكد الدكتور حسين سليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية صحة بو سعيد أن المديرية تسخّر كل إمكانياتها لتنفيذ المبادرة، بالتعاون والتنسيق المستمر مع جميع المؤسسات ببورسعيد، مع توفير فرق متنقلة للمنازل لتغطية الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية (من عمر يوم حتى 5 سنوات).

المستلزمات والمستهلكات الطبية اللازمة.

و تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية، ومحطات مياه الشرب، وحمامات السباحة، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتصحيحية اللازمة.

 جاهزية الأطقم الطبية

وأوضحت الدكتورة منى جلال منسق عام المبادرات بمديرية صحة بورسعيد أن الأطقم الطبية جاهزة لبدء العمل يوم الثلاثاء حسب الخطة الموضوعة و الفرق الثابتة ستنتشر في جميع الوحدات لتقديم المبادرات.

وأضافت أن التسجيل سيتم إلكترونيًا وورقيًا لضمان الدقة و جميع المستلزمات والمطبوعات والتدريبات متوفرة لافته الي ان هناك تنسيق كامل بين الإدارات الفنية والمعنية ومشاركة فعالة من مؤسسات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء لضمان انتظام الفرق المتنقلة والثابتة طوال فترة الحملة.

بورسعيد وكيل صحة بورسعيد ١٠٠ يوم صحة الرعاية الصحية محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط

المشدد 3 سنوات لـ كهربائي تسبب في صعق لص أثناء محاولته سرقة تروسيكل بأسيوط

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

حديقة الحيوان

بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

لماذا تزول النعم

لماذا تزول النعم وتلاحقك المصائب؟.. بسبب إثم كبير يفعله كثيرون

امام عاشور

أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ينتقدان بيان الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اجتماع الكابينت الإسرائيلي يناقش المدينة الإنسانية .. خفايا المخطط في رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية

الأولى بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية: اخترت التعليم الفنى لتخفيف العبء عن أسرتى

صورة أرشيفية

الطيران الإسرائيلي يطلق بالونات حرارية فوق ريف السويداء الغربي

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حماس الجمهور بـ بعتذر منك وإنتي بعيوني

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد