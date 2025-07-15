عقد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد اجتماعا مع الشركة المنفذه لمشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالديوان العام للمحافظة بناء على توجيهات اللواء أ ح حب حبشي محافظ بورسعيد

و ذلك بحضور المهندسه مروه سلامه مدير عام المشروعات بوزارة الاتصالات و المهندس سامح ابو النجا بوزارة الاتصالات والساده الافاضل شركة براديس المعنيين بتنفيذ المشروع لمحافظة بورسعيد والمهندسه شيماء جوده مدير عام التحول الرقمى ومدير المشروع بالمحافظه ومديرى الادارات المستفيدة بالديوان العام الاستاذه ايمان العزونى مدير عام الاداره الماليه والاستاذه دينا الحمامى مدير عام الاداره الاستراتيجيه والاستاذ محمد فتحى مدير عام إدارة الموارد البشريه

وذلك في إطار تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System لأول مرة بمحافظة بورسعيد كمحافظة رائدة ونموذج لجميع محافظات مصر وذلك استكمالٱ لمسيرة التحول الرقمى بالدولة المصرية والاهتمام بدورات العمل وميكنتها لتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والشفافية وتوفير الوقت والجهد



حيث قامت محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجهة مستفيدة من اتفاقية مايكروسوفت بتنفيذ المشروع لمحافظة بورسعيد وقامت الشركه المنفذة للمشروع بعرض مراحل المشروع ونسب التنفيذ واستمعت إلى آراء الإدارات المعنية بنطاق المشروع ووضع الأطر الرئيسية وتوضيح جميع التساؤلات وانتهى الاجتماع على وضع مخطط زمني محدد لانتهاء المرحله الرابعة للمشروع .

نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع متابعة تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP System

ووجه الدكتور نائب محافظ بورسعيد ببضرورة الالتزام بانتهاء المشروع وبدء التشغيل طبقا للمخطط الزمني قبل نهاية العام الحالي ، وأكد على أهميته وتزامنه مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى