مدير تعليم بورسعيد: تدريب "قيادات الغد" يستهدف تطوير الكوادر في التعليم الفني

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم فعاليات اليوم الثالث من البرنامج التدريبي "قيادات الغد" للتعليم الفني بحضور الأستاذ أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني والدكتور السيد علي إسماعيل مدير مركز التدريب.

وأكد مدير تعليم بورسعيد أن هذا التدريب منعقد بمقر مركز التدريب الرئيسي لتدريب القيادات التربوية ويأتي ضمن خطة شاملة لإعداد قيادات تربوية قادرة على إحداث نقله نوعية في هذا القطاع الحيوي على أيدي نخبة متميزة من المدربين المتخصصين، مشيرا إلى أن التدريب يمتد لخمسة أيام بدأت الأحد ١٣ يوليو ويستمر حتى الخميس ١٧ يوليو الجاري.

الغرباوي يتفقد تدريب "قيادات الغد" للتعليم الفني بمركز تدريب بورسعيد الرئيسي

وأضاف الغرباوي أن التدريب يشمل العديد من المحاور وهى شئون الطلبة والامتحانات والموارد البشرية والأعمال الإدارية وأعمال المخازن والجودة في مدارس التعليم الفني وتقديم الأداء المهني ونظام التعليم المطور المبنى على منهجية الجدارات والشئون القانونية والتواصل داخل المؤسسات وبناء قدرات المعلمين وأعمال وحدة تيسير والانتقال لسوق العمل.