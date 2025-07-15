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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إيبارشية بورسعيد تحتفل بتذكار نياحة القديس الأنبا بيشوي .. صور

كنيسة القديس الأنبا بيشوي ببورسعيد
كنيسة القديس الأنبا بيشوي ببورسعيد
ميرنا رزق

شهدت كنيسة القديس الأنبا بيشوي ببورسعيد ، مساء أمس ، احتفالاً روحياً بمناسبة تذكار نياحة شفيعها القديس الأنبا بيشوي ، والذي يتزامن أيضاً مع تذكار نياحة القديس الأنبا كاراس السائح. 

تطيب الرفات 

وحضر الاحتفالية نيافة الحبر الجليل الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقوى الانبا موسى بسرابيوم. 

وقام نيافته بصلاة رفع بخور عشية ، وتطييب كسوة جسد القديس الموجودة بالكنيسة ، بالإضافة إلى تطييب رفات الآباء الرسل ورفات الشهيد مارقلته الطبيب.

وشارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة ، وذلك وسط حضور كبير من الشمامسة والشعب الذي توافد للمشاركة في هذه المناسبة الروحية ، وتخلل الاحتفالية فقرات متنوعة قدمها فريق الكورال ، حيث القى الترانيم الروحية ، واختتمت بكلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا تادرس.

القديس الأنبا بيشوي القديس الأنبا كاراس السائح الأنبا تادرس مطران بورسعيد الآباء الكهنة

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