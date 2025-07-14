كرم طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، المدارس الفائزة فى مسابقة المديرية لأوائل الطلبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 - 2025.



جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية و حازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد رفعت مدير إدارة التعليم الاعدادي، والدكتورة ريهام العيوطي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، و محمد فرغلي الراعي الرسمي للاحتفالية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاءها والموجهين العموم والموجهين أعضاء هيئة التحكيم، ورؤساء أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية وأعضائها.

تعليم بورسعيد يكرم المدارس الفائزة في أوائل الطلبة للشهادة الإعدادية

أكد مدير تعليم بورسعيد أن المسابقة أقيمت في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم بإجرائها لطلاب الشهادة الإعدادية نظام المدارس الرسمي والخاص "عربي" تحت إشراف وتنظيم إدارة العلاقات العامة والإعلام والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية، مشيرا إلى أن المسابقة حققت نجاحا ملموسا بمشاركة فرق 76 مدرسة بالمرحلة الإعدادية بإجمالي 380 طالبا وطالبة وبمعاونة ١٨٠ موجها ومشرفا فنيا على جميع مراحل المسابقة.





وأثنى الغرباوي على التعاون المثمر بين جميع الإدارات المتعاونة على تنفيذ المسابقة تحت إشراف عام من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركزية بقيادة الأستاذ حازم عبد المطلب بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم العام بقيادة الأستاذ الحسيني راغب وإدارة التوجيه الفني بقيادة الأستاذة هيام البنهاوي وإدارة التعليم الإعدادي بقيادة الأستاذ محمد رفعت متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد.



وكانت المسابقة قد اختتمت بتتويج فريق مدرسة المروة الإعدادية للبنات بالمركز الأول بمجموع 113.5 درجة عن الأدوار النهائي وفوز فريق مدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الأساسية بالمركز الثاني بمجموع 113 درجة وفوز فريق مدرسة العبور الإعدادية بنين بالمركز الثالث بمجموع 111 درجة.



وكانت الأدوار التمهيدية للمسابقة قد انطلقت في الفصل الدراسي الأول في بداية شهر نوفمبر وانتهت في بداية شهر ديسمبر 2024 بمعرفة أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية، ثم أجريت الأدوار النهائية بين 6 فرق أوائل كل إدارة تعليمية في بداية شهر مايو 2025 بمعرفة إدارة العلاقات العامة والاعلام وصولا للفرق الثلاثة المتوجة.





وتضمن الحفل توزيع شهادات التقدير على الطلاب ومشرفيهم ومديري المدارس ورؤساء أقسام العلاقات العامة بالإدارات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية وتسليم كأس المسابقة لمدرسة المروة الاعدادية للبنات الفائزة باللقب، وجوائز مالية للطلاب، وسط فرحة كبيرة من الطلاب المكرمين وأولياء الأمور.