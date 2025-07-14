محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة مستجدات أعمال توصيل المرافق الخاصة بمشروع استاد النادي المصرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، والعميد هشام القاضي ممثلا عن الفنية العسكرية (الجهة الاستشارية للمشروع)، واللواء عمرو الشافعي، السكرتير العام المساعد، وممثلي شركة وادي النيل، وممثلي جميع المرافق بالمحافظة ، وشركة وادي النيل المنفذة لمشروع استاد النادي المصري.



محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري

ووجه محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بسرعة إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الفنية والإدارية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تضع مشروع استاد النادي المصري ضمن أولوياتها، لما يمثله من أهمية كبرى في دعم البنية التحتية الرياضية وتوفير منشآت تليق بتاريخ النادي العريق وجماهيره.