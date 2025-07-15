لليوم الثاني.. حملات نظافة مكثفة بجبانات بورسعيد القديمة

كثفت إدارة تحسين البيئة التابعة لديوان عام حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد من جهودها لنظافة ورفع كفاءة الجبانات القديمة.

يأتي ذلك بناءا علي توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي ، محافظ بورسعيد و بمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الشوارع ومناطق الحي السكنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملات نظافة مكثفة بجبانات بورسعيد القديمة

وقام عمال ومعدات الحي برفع أكوام القمامة، وإخلاء الصناديق من محتوياتها وتنظيف الشوارع وكنسها وتنظيفها بالكامل.

وأكد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور على استمرار جهود الحي بكافة إداراته ومواصلة الحملات علي النظافة صباحا ومساءا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وناشد رئيس حي الزهور الأهالي محاولة الالتزام وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة والحفاظ علي نظافة الحي ومناطقهم السكنية ، ومساعدة التنفيذيين في مهامهم للارتقاء بمستوى نظافة الحي، والحفاظ علي مظهره الحضاري.