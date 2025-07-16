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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تودع فقيد الداخلية العقيد أحمد بلال بعد صراع مع المرض

بورسعيد تودع فقيد الداخلية العقيد أحمد بلال بعد صراع مع المرض
بورسعيد تودع فقيد الداخلية العقيد أحمد بلال بعد صراع مع المرض
محمد الغزاوى

شيّع المئات من أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، جثمان العقيد أحمد محمد بلال، الضابط بمديرية أمن دمياط، إلى مثواه الأخير، وسط جنازة مهيبة سادها الحزن والأسى، وذلك بعد وفاته أمس إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في مسقط رأسه بمدينة بورسعيد.

وتقدّم مراسم تشييع الجنازة عدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسهم اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد، حيث أُقيمت صلاة الجنازة بمسجد الكبير المتعال في حي الزهور، أحد أشهر مساجد المدينة، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وزملاء الفقيد في العمل.

بورسعيد تودع فقيد الداخلية العقيد أحمد بلال بعد صراع مع المرض

وانطلقت مراسم التشييع عقب الصلاة، ليوارى جثمان العقيد الراحل الثرى في مقابر الأسرة بـ"باب 1" بالمقابر القديمة، حيث سادت أجواء من الصدمة والحزن الشديد بين المشيعين، الذين عبّروا عن عميق تأثرهم برحيله.

وتلقى عبد الرحمن أحمد بلال، نجل الراحل والطالب بكلية الشرطة، العزاء في والده عقب انتهاء مراسم الدفن، في مشهد إنساني مؤثر حظي بتعاطف واسع من الحضور الذين حرصوا على التواجد بجانبه ومواساته.

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