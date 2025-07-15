صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على بدء صرف مستحقات أصحاب المعاشات من صندوق المنطقة الحرة لمدة ستة أشهر، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم حقوق العاملين وأصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

بعد تصديق محافظ بورسعيد على صرف بدل المنطقة الحرة للمعاشات .. غدا الصرف

وأعلن محافظ بورسعيد أن صرف المعاشات سيبدأ اعتبارًا من غدٍ، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تضع دائمًا في مقدمة أولوياتها دعم الفئات التي أفنت سنوات عملها في خدمة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في رعاية أبنائها وضمان حقوقهم بعد الإحالة للتقاعد