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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محطات فى الحياة الجامعية لفقيد الكرة المصرية و بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق

الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
محمد الغزاوى

تعتبر الحياة الجامعية و الأكاديمية نقطة فارقة فى حياة فقيد الكرة المصرية و بورسعيد الدكتور ميمي عبد الرازق و الذي ولد فى ١٣ يناير ١٩٦١

وشهدت الحياة الجامعية للدكتور الراحل محمد عبد الرازق الشهير بميمي عبد الرازق العديد من المراحل منذ تخرجه من كلية تربية رياضية وحتى التحاقه بالعمل بها وانضمامه لأعضاء هيئة تدريس كلية تربية رياضية بورسعيد مع انشاءها وتدرجه بمناصبها حتى فارق الحياة 

وتسرد صدى البلد مقتطفات من مسيرة فقيد بورسعيد العلمية فى رحاب الجامعة .


- حصل على بكالوريوس التربية الرياضية و عين معيد بالكلية 
- اول أعضاء هيئة التدريس المنضمين لكلية تربية رياضية بورسعيد عقب انشاءها وحصل على الماجستير و الدكتوراه و الاستاذية 
- تولى قسم كرة القدم بالكلية حتى بلغ سن التقاعد فعمل استاذ متفرغ 
- اشرف على منتخب جامعة قناة السويس و جامعة بورسعيد لكرة القدم فى بطولات جامعات مصر 
- أشرف على العديد من رسائل الماجستير الدكتوراه .
- اعتمد أخر رسالة لباحث للتقدم للمناقشة قبل وفاته بيومين وكأنه على موعد مع القدر 
- رحل عن الدنيا مساء أمس الأربعاء ١٦ يونيو ٢٠٢٥ وشيعه الالاف من ابناء محافظة بورسعيد يتقدمهم المحافظ 
- يقام عزاء الفقيد اليوم الخميس فى سرادق كبير امام دار مناسبات مسجد السلام

كان الاستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد نعى فقيد الجامعة عضو هيئة التدريس الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق والذي وافته المنية منذ قليل داخل منزله

جامعة بورسعيد وكلية التربية الرياضية ينعيا فقيدهم الدكتور ميمي عبد الرازق 

وشدد رئيس جامعة بورسعيد على ان الدكتور  ميمي عبد الرازق، أحد الرموز الرياضية البارزة فى تاريخ الرياضة  و الجامعات المصرية و التى اثرى كلاهما بعطاءه الكبير 

ونعت كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد برئاسة الأستاذ الدكتور احمد عبد القادر فقيد الكلية و الجامعة الدكتور ميمي عبد الرازق   ببالغ الحزن و الاسي 

وأكد عميد كلية تربية رياضية بورسعيد أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا للانتماء والعطاء الرياضي، وأحد أبناء بورسعيد المخلصين الذين خدموا الكرة المصرية عامة والجامعة و النادي المصري ، سواء كعضو هيئة تدريس او كلاعب أو مدرب أو إداري، وترك أثرًا طيبًا في نفوس كل من عرفه.

وقدمت جامعة بورسعيد وكلية التربية الرياضية خالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

بورسعيد جامعة بورسعيد كلية التربية الرياضية الدكتور ميمي عبد الرازق محافظة بورسعيد

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