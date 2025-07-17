قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفن غدًا .. وفاة والدة هند صبري
وظائف خالية في إدارة المنح والقروض بديوان عام وزارة الصحة
أستاذ قانون جنائي: العدالة في مصر دخلت عصر التحول الرقمي
رفض عرض الأهلي.. الغندور يفجر مفاجأة بشأن أليو ديانج
باحث: سد النهضة يقع في حزام الزلازل والبراكين وانهياره المفاجئ وارد
كراسات شروط الطرح الثاني لـ سكن لكل المصريين7 متاحة بمنصة مصر الرقمية
المشاط لأهالي مطروح: الحكومة حريصة على توفير الأجهزة التعويضية لمصابي الألغام
نائب وزير الصحة: تعديل بعض قوانين المهن الطبية لتعزيز حقوق الكوادر الطبية
المستشار حسين مدكور: الرئيس السيسى حريص على دعم استقلال السلطة القضائية
النيابة العامة تعلن عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب
الإفراج عن المناضل اللبناني جورج عبدالله من السجون الفرنسية
الحرب الطائفية تدق أبواب سوريا... والشرع يتعهد بحماية الدروز | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدأ حياته كلاعب فى أقدم نادى فى مصر ..محطات فى حياة ميمي عبد الرازق

الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
الدكتور ميمي عبد الرازق في ذمة الله
محمد الغزاوى

ولد الاستاذ الدكتور محمد عبد الرازق والشهير بميمي عبد الرازق 13 يناير 1961 هو لاعب كرة قدم مصري سابق، ومدرب قدير ومحاضر أكاديمي في مجال التدريب الرياضي، عُرف بمسيرته الفنية الطويلة والحافلة في ملاعب الكرة المصرية والعربية، لا سيما في ناديي المصري  وسموحة، كما نال شهرة واسعة بصفته أحد أبرز المدربين المحليين الذين استطاعوا الجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الأكاديمية

ارتبط أسم الدكتور ميمي عبد الرازق منذ نشأته المبكرة بعالم كرة القدم. حصل على بكالوريوس تربية رياضية تخصص كرة قدم، ثم تابع مسيرته الأكاديمية ليحصل على درجة الماجستير، قبل أن ينال الدكتوراه في التربية الرياضية. وعُرف في الوسط الرياضي المصري والعربي بصفته محاضرًا معتمدًا للمدربين، كما نال جميع الرخص التدريبية الرسمية المعترف بها.

بداية الرحلة فى عالم المستديرة 
 

بدأ الاستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق مسيرته كلاعب في صفوف نادي بورفؤاد الرياضي، حيث قدم مستويات متميزة مهدت لانتقاله بعد ذلك إلى عالم التدريب مبكرًا، ليصبح أحد أصغر المديرين الفنيين في تاريخ الدوري المصري الممتاز، إذ تولى قيادة فريق بورفؤاد وهو في سن 24 عامًا فقط.

مسيرته العلمية فى رحاب الجامعات المصرية 
 

امتدت مسيرة الدكتور ميمي عبد الرازق على مدار سنوات طويلة داخل جدران كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد منذ نشأتها وتبعيتها لجامعة قناة السويس وبعد انتقال التابعية لجامعة بورسعيد وظل عطاءه بقسم كرة القدم الذي تولي رئاسته حتى بلغ سن التقاعد فعمل بعدها استاذ متفرغ بالكلية 


وأشرف الدكتور ميمي عبد الرازق على العديد من الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير و الدكتوراه خلال السنوات الماضية حتى فارق الحياة 


 

4 عقود مرت فى رحلة ميمي عبد الرازق التدريبية 
 

وشهدت مسيرة الدكتور ميمي عبد الرازق التدريبية على مدار أربعة عقود، تولى خلالها القيادة الفنية لعدد كبير من الأندية المصرية والسعودية، وترك بصمة واضحة في كل محطة مر .

بداء الدكتور ميمي عبد الرازق مسيرته التدريبية وهو بسن ٢٤ عام ليتولي تدريب اقدم نادى فى مصر نادى بورفؤاد 


ودرّب ميمي عبد الرازق المصري في عدة فترات، وقاده لبلوغ نهائي كأس مصر في الثمانينات، كما ساهم في حصول الفريق على المركز الثالث في البطولة العربية بالكويت عام 1998، وشارك في التتويج بكأس مصر مع المدير الفني الألماني كروجر


المدرب التاريخي لنادى سموحة 


 

يُعتبر الدكتور ميمي عبد الرازق المدرب التاريخي لنادي سموحة ، حيث قاده في أكثر من مناسبة، أبرزها موسم 2010–2011 الذي حقق فيه نتائج مميزة بالدوري، كما شغل منصب مدير قطاع الناشئين، وكان دائمًا ما يُستدعى لتولي الفريق الأول وقت الأزمات.


أندية مصرية تولي قيادتها الفنية 

وخلال مسيرته التدريبية تولي الراحل ميمي عبد الرازق تدريب نادي الداخلية، المريخ البورسعيدي، كفر الزيات، الرباط والأنوار، مياه البحيرة، نبروه، الزرقا، غزل دمياط، نادي السويس وغيرها


 

بصمات الراحل فى الأندية العربية 
 

كان الراحل ميمي عبد الرازق بصمات تدريبية فى الدول العربية اهم محطاتها كانت تولى تدريب العروبة السعودي في فترتين، الأولى في التسعينيات وساهم في صعود الفريق للدرجة الممتازة، والثانية في أوائل الألفينات، حيث قاد الفريق في دوري المحترفين السعودي.

أهم محطات الراحل ميمي عبد الرازق مع المصري 
 

وجاءت اهم محطات للراحل مع النادى المصري  لتحقيق المركز الرابع في الدوري موسم 2024–2025، مما أهّله للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية حيث أدار الفريق خلال مباراتين فقط ضد البنك الأهلي وحرس الحدود وحقق الفوز في كليهما، ليثبت مرة أخرى أنه رجل المهام الصعبة.

وكانت أخر محطاته الرياضية تولى رئاسة لجنة التخطيط في النادي المصري قبل وفاته مباشرة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق فنيًا.


قاد الراحل ميمي عبد الرازق العديد من الدورات التدريبية التابعة للإتحاد المصرى لكرة القدم ومنطقة بورسعيد لثقل وتأهيل وإجازة المدربين بمختلف المستويات و عرف محاضر ومدرب معتمد باتحاد كرة القدم المصرى 

ليلة حزينة على بورسعيد 
 

مرت على بورسعيد ليلة حزينة أمس في 16 يوليو 2025، عقب تلقيهم خبر وفاة  الدكتور ميمي عبد الرازق إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عامًا،على فراشه بمنزله فى مسقط رأسه بورسعيد وهو في قمة عطائه 

وشهد تشيع جثمانه الي مسواه الاخير احتشاد الألاف من ابناء المحافظة يتقدمهم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ونعاه عدد كبير من اللاعبين والمدربين والإداريين، الذين وصفوه بـ”المدرب الأب” و”رجل الأزمات”، نظرًا لدوره الكبير في إنقاذ الفرق في اللحظات الحرجة.

يُعد ميمي عبد الرازق رمزًا تدريبيًا وطنيًا، جمع بين الخبرة الميدانية والعمق الأكاديمي، وخلّف وراءه إرثًا كبيرًا من الإنجازات في الملاعب وخارجها. كما سيُذكر دومًا بأنه من المدربين القلائل الذين نجحوا في إحداث الفارق في كل المستويات التي عمل بها، من قطاع الناشئين حتى الفرق الكبرى، وترك بصمته كـ مدرب، ومربي، وموجّه للأجيال القادمة من لاعبي ومدربي كرة القدم في مصر والعالم العربي

بورسعيد النادي المصري فقيد بورسعيد ميمي عبد الرازق جامعة بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE للحصول على 10 جيجا مجانًا

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 17 يوليو 2025 في مصر

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد ..و 20 معلومة عنها الآن

الاهلي

محمد يوسف يعلن عن رحيل مدافع الأهلي إلى زد

الاهلي

سأبقى داعما لهذا الكيان.. المتحدث الرسمي للأهلي يعلن استقالته من منصبه

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

هتزيد 1100 و3000 جنيه؟.. موعد صرف مرتبات يوليو وجدول الزيادة الجديدة رسميًا

حريق التجمع

السيطرة على حريق كافيه أسفل كوبري محور جمال عبدالناصر في التجمع| صور

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة يكشف عن أساس السعادات كلها وكيف نصل بالقلب إلى السلامة؟

لا تقبل صلاتك 40 يوما

متى لا تقبل صلاتك 40 يوما؟.. احذر فعلين شائعين يقع فيهما الكثير

الدكتور عمرو الورداني

الورداني: الضغوط النفسية والحياتية ليست شرا مطلقا بل وسيلة بناء

بالصور

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال
مشروب طبيعى يعالج الأنيميا لدى الأطفال

طريقة عصير المانجو الطازج

طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..
طريقة عصير المانجو الطازج..

طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى
طريقة عمل الكشك المصرى

طريقة عمل كيك الروانى في 10 دقائق

طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.
طريقة عمل كيك الروانى فى 10 دقائق.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد