ماذا بينك وبين الله.. أقباط ومسلمو بورسعيد يودعون الكابتن ميمي عبد الرازق

احتشد الآلاف من أبناء محافظة بورسعيد بكافة طوائفها الدينية والسياسية و التنفيذية و الرياضية لأداء صلاة الجنازة وتشيبع جثمان الدكتور ميمي عبد الرازق فقيد الرياضة المصرية والذي وافته المنية مساء أمس.

وتسابق أقباط بورسعيد ومسلموها لتقديم واجب العزاء و أداء المسلمين لصلاة الجنازة بمسجد الكبير المتعال بحى الزهور.

وكأن حال الجميع يتسائل ماذا بينك يا فقيد وبين الله ليحتشد كل هذا الجمع تحت ظلمة الليل ليودعوك إلى مثواك الأخير.

وعاد أهالي بورسعيد من الأعمار السنية المتقدمة ومن تجاوز منهم الخمسين عام لجنازتين سبقوا الفقيد على مدار السنين اولهم كانت لفارس القلم ابن بورسعيد الكاتب الصحفي مصطفي شردى وثانيهما للراحل السيد متولي رئيس النادى المصري الأسبق.

وقدم محافظ بورسعيد التعازي لشعب الباسلة فى وفاة فقيدها أحد الرموز الرياضية المشهود لهم بالعطاء على مدار سنوات عمرهم.

كما قدمت عدد من أندية مصر التعازي فى الفقيد يتقدمهم النادى الأهلي الذي نعى وفاته فى بيان رسمي

ومن المنتظر أن يقام سرادق عزاء الفقيد مساء اليوم الخميس بجوار مسجد السلام بنطاق حي الشرق